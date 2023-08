Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht: Polizei sucht dunkles Verursacherfahrzeug - Dreieich; Ermittlungen wegen Nötigung und Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Rödermark

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Unfallflucht: Polizei sucht dunkles Verursacherfahrzeug - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine 29 Jahre alte Frau aus Dreieich am Dienstagabend in ein Krankenhaus, nachdem es zuvor im Kreuzungsbereich der Hegelstraße / des Schlesienwegs zu einem Unfall gekommen war; das dunkle Verursacherfahrzeug machte sich davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging die 29-Jährige kurz nach 22 Uhr auf dem Fußgängerweg linksseitig der Hegelstraße und beabsichtigte den Schlesienweg zu queren. Der unbekannte Autofahrer, der auf der Hegelstraße unterwegs war und in den Schlesienweg abbog, übersah die querende Fußgängerin offenbar, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf, am Arm sowie im Gesicht zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Krankenhaus. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Ermittlungen wegen Nötigung und Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Rödermark / Messenhausen

(fg) Im Rahmen von Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Körperverletzung am Donnerstagnachmittag in der Ober-Rodener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 56-Jahre alte Frau aus Rodgau war in ihrem Wagen zwischen 13.10 und 13.20 Uhr auf der Ober-Rodener Straße unterwegs und musste an einer rotzeigenden Ampelanlage anhalten. Davor stand ein weiteres Auto, an dessen Steuer eine 20 bis 30 Jahre alte Frau saß. Nachdem die spätere Beschuldigte nach zwei aufeinander folgenden Grünphasen immer noch stand, da die Kontaktschleife offenbar nicht ausgelöst worden war, wurde sie von der 56-Jährigen darauf hingewiesen. In der dritten Phase soll die Unbekannte gewartet haben bis die Ampel auf "Gelb" sprang und dann erst losgefahren sein. Die Rodgauerin fuhr dem Wagen hinterher und beabsichtigte an der darauffolgenden Ampel ein Foto der Unbekannten zu fertigen. Im weiteren Verlauf kam es seitens der Unbekannten zu Handgreiflichkeiten; sie soll versucht haben die 56-Jährige aus ihrem Auto zu ziehen, wobei deren Kleidung zerriss. Zudem erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Weitere Verkehrsteilnehmer seien eingeschritten. Die Polizei sucht nun diese sowie weitere Zeugen und bittet unter der Rufnummer 06074 837-0 um Hinweise.

Offenbach, 02.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell