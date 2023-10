Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Stadtbahnunfall in Oberricklingen - PKW-Fahrer schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall kollidierte am Samstagabend ein PKW mit einer Stadtbahn der Üstra. Der Fahrer des PKW wurde dabei schwer verletzt. Die Fahrgäste der Stadtbahn konnten die Bahn unverletzt verlassen.

Kurz nach 19:00 Uhr meldeten Anrufer der Regionsleitstelle einen Verkehrsunfall in der Wallensteinstraße, kurz vor der Haltestelle Bartold-Knaust-Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW Golf übersah bei einem Abbiegemanöver in die Pyrmonter Straße eine herannahende Stadtbahn der Linie 7. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Stadtbahnfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Dabei wurde der PKW zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt. Der PKW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte versorgten den verletzten PKW-Fahrer medizinisch und befreiten ihn mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug. Im Anschluss wurde er in eine hannoversche Klinik transportiert.

In der Stadtbahn befanden sich bei dem Unfall ca. 25 Personen. Nachdem diese die Bahn unverletzt verlassen hatten, wurden sie zur nahegelegenen Haltestelle "Wallensteinstraße" geleitet.

Während der Rettungsarbeiten war die Wallensteinstraße voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde von der Üstra eingerichtet.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Schadenshöhe kann zu diesem Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit ca. 25 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz.

