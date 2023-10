Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in Hannover-Bothfeld Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Garage verhindern. Verletzt wurde niemand.

Hannover (ots)

Um 19:25 Uhr musste die Feuerwehr Hannover nach Bothfeld ausrücken. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 5 im Heidewinkel, stand ein Unterstand und der dort abgestellte PKW-Anhänger bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die angrenzende Garage und das Einfamilienhaus überzugreifen. Daraufhin wurde ein weiterer Löschzug und die Ortsfeuerwehr Buchholz hinzualarmiert. Durch die gezielte und schnelle Brandbekämpfung durch mehrere Trupps konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus und die Garage verhindert werden. Der Unterstand, der Anhänger mit den beiden Motorrädern brannten komplett aus. Teile eines Gartenschuppens wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der 58-jährige Hausbesitzer konnte nach Beendigung der Löschmaßnahmen wieder in sein Haus zurück. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bis 21:30 Uhr vor Ort. Die Brandursache ist unklar, die Schadenhöhe beträgt nach vorläufigen Schätzungen rund 50.000.- EUR.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell