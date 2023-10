FW Hannover: Gartenhaus ausgebrannt

Hannover (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich an der Ritter-Brüning-Straße ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Eine Person wurde aus dem PKW befreit und verstarb an der Einsatzstelle. In der besagten Nacht gegen 00:50 Uhr ging in der Regionsleitstelle ein Anruf zu einem Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen und eingeschlossenen Person ein. Daraufhin alarmierte die Regionsleitstelle einen ...

