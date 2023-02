FW Ludwigshafen: Kellerbrand Sudermannstraße, Ludwigshafen Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots) - (SR) Am 06.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Einsätzen alarmiert: 17:58 Uhr Einsatz Gasgeruch in der Burgundenstraße, Ortsteil Ludwigshafen West. Ein Bewohner meldete einen Gasgeruch im Kellerbereich. Die Feuerwehr konnte jedoch nach sorgfältiger Erkundung keinen Geruch mehr wahrnehmen. Festgestellt wurde eine leichte Undichtigkeit an einer Gasleitung, die von dem Entstördienst ...

