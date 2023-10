Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Hannovers Nordstadt

Hannover-Nordstadt (ots)

Heute Nachmittag gegen 15:35 Uhr wurde in der "Bodestraße" in Hannover, Stadtteil Nordstadt, zunächst ein Fettbrand gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich bereits um einen entstehenden Küchenbrand handelte. Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung, allerdings wurde eine Person vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Um 15:35 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Fettbrand in einer Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bodestraße gemeldet. Da sich der Fettbrand, ursächlich auf dem Herd, beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Küche ausgebreitet hatte, wurden umgehend Löschmaßnahmen durch die Einsatzkräfte eingeleitet. Diese zeigten schnell Wirkung, wodurch das Brandgeschehen auf die Küche beschränkt blieb und der Treppenraum zu den Wohnungen rauchfrei gehalten werden konnte. Ebenfalls waren zum Zeitpunkt des Eintreffens bereits keine Bewohner mehr in der Wohnung. Eine Person, welche kurzzeitig dem Rauch ausgesetzt war, wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurden umfangreiche Entrauchungs- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach 40 Minuten waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde zunächst an die Polizei übergeben.

Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen, es wird von menschlichem Versagen ausgegangen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

