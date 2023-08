POL-WAF: Warendorf. Technische Ursache für Brand ausgeschlossen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.8.2023, 17:16 Uhr

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 24.8.2023, 23.40 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Lippstädter Straße in Liesborn. Der 48-Jährige befuhr mit einem selbstgebauten E-Bike den Radweg entlang der Lippstädter Straße in Richtung Wadersloh und stürzte. Hierbei verletzte sich der Wadersloher, der alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den Mann in ein ...

