POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Mit selbstgebautem E-Bike alkoholisiert gestürzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.8.2023, 23.40 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Lippstädter Straße in Liesborn. Der 48-Jährige befuhr mit einem selbstgebauten E-Bike den Radweg entlang der Lippstädter Straße in Richtung Wadersloh und stürzte. Hierbei verletzte sich der Wadersloher, der alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das E-Bike Marke Eigenbau wurde sichergestellt.

