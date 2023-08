POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mit rotem Fahrzeug gegen Campervan gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein flüchtiger Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag, 24.8.2023, zwischen 9.00 Uhr und 9.20 Uhr auf dem Carl-Haver-Platz in Oelde gegen einen braunen Opel Meriva und beschädigte diesen an der vorderen rechten Stoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

