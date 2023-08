Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall zwischen Pedelecfahrer und Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.8.2023, 16.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Gebrüder-Kerkmann-Platz/Auf dem Bahndamm/Industriestraße/Beckumer Straße in Ahlen, bei dem ein Autofahrer und ein Pedelecfahrer beteiligt waren. Der 50-Jährige aus Heessen befuhr mit seinem Pedelec den Kreisverkehr und wollte diesen an der Industriestraße verlassen. Gleichzeitig fuhr ein 19-jähriger Ahlener mit seinem Auto vom Bahnhof kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Heessener. Dieser stürzte auf die Motorhaube des Pkws und anschließend auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

