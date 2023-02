POL-MFR: (275) Tragisches Unglück bei Baumfällarbeiten

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (26.02.2023) auf Montag (27.02.2023) ereignete sich ein Brand an einem Gebäude in der Nürnberger Innenstadt. Drei Personen mussten mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden. Gegen 01:30 Uhr teilte ein Anwohner eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Vorderen Sterngasse über Notruf starke Rauchentwicklung im Hausflur mit. Beim Eintreffen erster Streifen der ...

