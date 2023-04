Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum/-Südstadt: 27-Jähriger mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag (13.04.2023) nach zwei Auseinandersetzungen im Hofgarten Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Nach dem bisherigen Sachstand hatten gegen 16:30 Uhr zunächst zwei 26 und 27 Jahre alte Männer einen 18-Jährigen mit Messern bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Tatverdächtigen bereits nicht mehr vor Ort. Sie konnten allerdings im Nahbereich festgestellt und zum Geschehen befragt werden. Messer wurden bei ihnen nicht aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen bei der Wache GABI wurden den Männern Platzverweise erteilt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Um 18:25 Uhr wurde die Polizei erneut zum Hofgarten gerufen. Dort war der 27-Jährige, dem zuvor ein Platzverweis erteilt worden war, offenbar von dem zuvor geschädigten 18-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt worden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein 26-jähriger Begleiter wurde zur Durchsetzung des zuvor erteilten Platzverweises ins Polizeipräsidium gebracht. Der tatverdächtige 18-Jährige wurde am späten Abend an seiner Wohnanschrift angetroffen. Das zuständige Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen. Geprüft wird auch, ob gegen die drei Beteiligten ein Bereichsbetretungsverbot verhängt werden kann.

Zeugen, die die beiden Auseinandersetzungen am Donnerstagabend im Bonner Hofgarten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

