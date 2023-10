Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Verletzte nach Zimmerbrand

Hannover (ots)

Bei einem Zimmerbrand in der Rehbockstraße wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt. Insgesamt 15 Bewohner*innen mussten das Mehrfamilienhaus während der Löscharbeiten verlassen. Feuerwehrleute hatten den Brand schnell gelöscht. In der Brandwohnung entstand erheblicher Schaden. Alle anderen Wohnungen sind unbeschädigt und weiterhin nutzbar.

Aufgrund telefonischer Notrufe alarmierte die Regionsleitstelle um 09:10 Uhr einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Limmer sowie den Rettungsdienst in die Rehbockstraße. Aus einem Mehrfamilienhaus berichteten die Anrufer von ausgelösten Rauchwarnmeldern und einem zunächst fraglichen Feuer. Als kurz danach die ersten Einsatzkräfte im Stadtteil Nordstadt eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Auf der Straße hatten sich zahlreiche Bewohner*innen eingefunden, die zuvor eigenständig das Haus verlassen konnten. Feuerwehrleute retteten eine Person mit Hilfe einer Fluchthaube durch den bereits verqualmten Treppenraum. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Einsatztrupps drangen in die Brandwohnung vor und löschten das Feuer mit Wasser. Nach kurzer Zeit hatten sie den Brand in einem Zimmer unter Kontrolle und die Gefahr der Ausbreitung gebannt. Bereits um 09:37 Uhr war das Feuer vollständig aus. Mitarbeitende des Rettungsdienstes untersuchten zeitgleich 15 Hausbewohner*innen in den Gasträumen eines nahen Kaffeehauses. Eine 35-jährige Frau und einen 40-jähriger Mann transportierten sie anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Alle anderen blieben unverletzt und konnten nach dem Einsatzende in ihre unbeschädigten Wohnungen zurück.

Über die Brandursache und Schadenhöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Die Feuerwehr Hannover war insgesamt mit 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell