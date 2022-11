LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Nordhausen (ots) - Am Samstag um 10:45 Uhr kam es in Nordhausen in der Hölderlinstraße zu einem Unfall mit Personen - und erheblichen Sachschaden. Die 77-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Hölderlinstraße in Richtung Förstemannstraße und verlor, vermutlich durch Verwechselung von Brems- mit Gaspedal, plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge ...

