POL-MTK: Einbrecher erfolgreich +++ Dieb spezialisiert auf Fahrzeugteile +++ Unfall mit Verletzten

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus, Hochheim, Am Weiher, Mittwoch, 27.09.2023, 07:15 Uhr bis 15:15 Uhr

(as)Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 27.09.2023, zwischen 07:15 Uhr bis 15:15 Uhr Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses und konnten nach gewaltsamer Türöffnung Beute in Höhe von etwa 1.900 EUR erlangen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und ergriffen schließlich mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter Rufnummer 06145/5476-0 zu melden.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus/an KFZ, Bad Soden am Taunus, Prof.-Much-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 07:40 Uhr

(as)Ein dreister Dieb montierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26./27.09.2023, in der Prof.-Much-Straße in Bad Soden am Taunus einige Fahrzeugteile von einem PKW ab und erbeutete somit Diebesgut im Wert von etwa 20.000 EUR. Der oder die unbekannten Täter schlugen zunächst eine Scheibe an einem BMW ein und konnten so Zugang zum Fahrzeug erlangen. Mit viel Zeit bauten sie schließlich die gesamte Bordelektronik, das Lenkrad und einige äußere Fahrzeugteile aus, um anschließend unerkannt zu flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Rufnummer 06196/9695-0.

3. Diebstahl aus Unternehmen,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Samstag, 23.09.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 08:00 Uhr

(as)In der Zeit von Samstag, 23.09.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 08:00 Uhr wurden von unbekannten Tätern die Firmenräume in der Ginnheimer Straße in Eschborn betreten und diverses Arbeitswerkzeug in Höhe von etwa 1.500 EUR daraus entwendet. Die Diebe konnten auf unbekannte Weise in das Unternehmen eindringen. In den Räumlichkeiten sammelten sie mehrere Werkzeuge ein und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Rufnummer 06196/207-500.

4. Gefährliche Körperverletzung,

Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 28.09.2023, 02:15 Uhr

(as)In der Nachr von Mittwoch auf Donnerstag, 28.09.2023, 02:15 Uhr sind in der Hattersheimer Straße in Kriftel zwei Männer in Streit geraten, wobei der eine dem anderen mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben soll. Ein 23-Jähriger habe zunächst gegen das Fahrzeug eines 41-Jährigen getreten. Daraufhin habe der 41-Jährige eine Eisenstange/Glas genommen und diese dem 23-Jährigen auf den Kopf geschlagen. Der Jüngere musste in Folge dessen zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

5. Verkehrsunfall mit Schwerverletzen,

Flörsheim am Main, Eddersheimer Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 18:40 Uhr

(as)Am Mittwoch, 27.09.2023, 18:40 Uhr trat ein jugendlicher Fußgänger auf die Eddersheimer Straße in Flörsheim und wurde dort von einem vorbeifahrenden PKW angefahren und musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 14-Jährige lief zwischen zwei Fahrzeugen hindurch und wollte unmittelbar die Fahrbahn überqueren. Auf der Fahrbahn fuhr ein PKW, welcher den Jugendlichen erfasste. Dadurch erlitt der Jugendliche Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR.

