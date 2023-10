Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 60-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben

Lengerich (ots)

Auf der Ringeler Straße ist nach einem Verkehrsunfall eine 60-jährige Frau aus Lienen am Mittwoch (04.10.) verstorben. Die Frau fuhr mit ihrem Ford Kuga gegen 18.25 Uhr in Richtung Kattenvenne. In Höhe der Hausnummer 144 kam sie ersten Ermittlungen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in einen angrenzenden Graben und schleuderte von dort wieder auf die Fahrbahn. Die Frau wurde vor Ort reanimiert und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. Bei der Unfallursache könnte es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Ringeler Straße war im Unfallbereich gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte die Unfallaufnahme.

