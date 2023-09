POL-VK: Zwei PKW werden aufgebrochen

Völklingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (16.09.2023) ist ein Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in der Schubertstraße mit dem Fahrzeugheck eines halb auf dem Gehweg, halb auf der Fahrbahn geparkten Pkw kollidiert. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. Rückfragen von ...

