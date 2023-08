BPOL NRW: Täter begeht zwei Straftaten - Bundespolizei zweimal per Videoauswertung erfolgreich

Dortmund (ots) - Am gestrigen Montagabend (14. August) überprüften Bundespolizisten einen Mann. Dieser führte Betäubungsmittel mit sich. Gegen 20:30 Uhr wurden Mitarbeiter des Dortmunder Ordnungsamtes in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. In dessen Begleitung war ein 34-Jähriger, welcher sich gegenüber den Einsatzkräften nicht ausweisen ...

