BPOL NRW: Identität nicht preisgegeben - Bundespolizei findet Drogen auf

Dortmund (ots)

Am gestrigen Montagabend (14. August) überprüften Bundespolizisten einen Mann. Dieser führte Betäubungsmittel mit sich.

Gegen 20:30 Uhr wurden Mitarbeiter des Dortmunder Ordnungsamtes in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. In dessen Begleitung war ein 34-Jähriger, welcher sich gegenüber den Einsatzkräften nicht ausweisen wollte. Zudem haben diese eine Konsumeinheit Heroin bei dem iranischen Staatsbürger aufgefunden.

Die Polizisten stellten die Identität des Dortmunders mit Hilfe eines Fingerabdruckscans fest. Bei der Durchsuchung wurden sechs weitere "Bubbles" mit Heroin in dessen Taschen aufgefunden. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Mann im Rahmen eines Strafverfahrens (Diebstahl) zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes ausgeschrieben hatte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

