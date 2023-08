Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Bundespolizei sucht unbekannten Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung

Düsseldorf (ots)

In einer RE 13 auf der Fahrt von Wuppertal Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof kam es am 20.12.2022, um 19.40 Uhr, zu einem Angriff mit einem Laserpointer auf einen 55-Jährigen. Bislang blieb der Täter unbekannt. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Auge. Das Amtsgericht Düsseldorf ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Der noch unbekannte Tatverdächtige, leuchtete Reisenden sowie dem 55-jährigem Fahrkartenkontrolleur mit einem Laserpointer an. Hierbei strahlte er in das linke Auge des Geschädigten und verletzte diesen nicht unerheblich. Anschließend flüchtete der Unbekannte im Düsseldorfer Hauptbahnhof aus der RE13.

Gegen den flüchtigen Mann wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Düsseldorf die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Der Link zu den Fotos lautet https://t1p.de/frghm

