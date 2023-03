Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Flammersfeld (ots)

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 02.20 Uhr, kam es in Flammersfeld, Raiffeisenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach die bislang unbekannte Täterschaft eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Ohne etwas zu entwenden, wurde der Tatort anschließend wieder verlassen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

