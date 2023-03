POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Arbeitscontainer in Burhave +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind in die Grundschule Deichhorst eingebrochen. Diebesgut konnten sie nicht erlangen, es entstand aber hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Montag, 06. März 2023, gegen 23:10 Uhr, bis Dienstag, 07. März 2023, 00:15 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum ...

