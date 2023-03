POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Nordenham unterwegs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Pkw war am Montag, 06. März 2023, gegen 07:20 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Stadt Oldenburg nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-Jähriger aus Löningen mit einem Mercedes die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. Im Kreuz Oldenburg-Ost wollte er auf die Autobahn 28 in Richtung Leer wechseln ...

