Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Badeunfall mit Todesfolge in Langenargen, 88085 Langenargen

Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88085 Langenargen, Bodenseekreis

Ein 38-jähriger Mann befand sich zusammen mit seiner Freundin am Sonntag, 26.06.2023, gegen 19:10 Uhr im Seeraum vor Langenargen, ca. 100m vom Ufer entfernt beim Schwimmen.

Da die Freundin Schmerzen im Bein verspürte, schwamm diese zurück zum Ufer. Als sie sich umdrehte, konnte sie ihren Freund nicht mehr erblicken. Die Freundin erkannte die Notlage und schrie laut um Hilfe. Die Hilferufe konnten von zwei Badegästen am Ufer des Sees wahrgenommen werden, welche sofort mit ihren SUP-Boards zur Hilfe eilten. Der regungslose Schwimmer wurde durch diese auf ein SUP-Board gezogen und es wurde direkt mit der Reanimation begonnen. Ein durch die Hilferufe aufmerksam gewordener Schlauchbootfahrer eilte ebenfalls zur Hilfe und schleppte die Personen mit dem SUP-Board in Richtung Ufer. Dort wurde der Verunglückte auf das mittlerweile eingetroffene Feuerwehrboot gebracht und die Reanimation bis zum Eintreffen der Rettungskräfte weitergeführt. Der Verunglückte wurde unter fortlaufender Reanimation ins Klinikum Friedrichshafen verbracht, wo er in der Folge verstarb.

Neben einem Notarzt und einem Rettungsfahrzeug waren Kräfte der Feuerwehren Kressbronn und Langenargen, sowie die DLRG im Einsatz.

Die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell