Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Fahrgastkabinenschiff kollidiert mit Tankmotorschiff auf dem Rhein

76344 Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 22.06.2023, kam es in den späten Abendstunden, um 23:58 Uhr, bei Rhein-Kilometer 369, nahe der Ortschaft Eggenstein-Leopoldshafen, zu einem Schiffsunfall. Ein Fahrgastkabinenschiff und ein Tankmotorschiff kollidierten im Begegnungsverkehr seitlich miteinander. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Allerdings ist ein nicht unerheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Am Tankmotorschiff wurde ein Positionslicht beschädigt, das Fahrgastkabinenschiff hingegen trug einen ca. 4 - 5 Meter langen Riss in der Außenhaut davon. Dieser verlief jedoch oberhalb der sog. Wasserlinie, weshalb es zu keinem Wassereintritt kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe dauern noch an. Nach jetzigem Sachstand ist jedoch von Unachtsamkeit auszugehen. Für das Fahrgastkabinenschiff, welches sich auf der Reise von den Niederlanden nach Straßburg befand, wurde ein behördliches Weiterfahrtverbot verhängt. Das deutsche Tankmotorschiff war vom Karlsruher Ölhafen nach Ludwigshafen unterwegs und konnte seine Fahrt fortsetzen. Eine Umweltgefahr bestand nicht. Der Schiffsverkehr auf der Rhein-Hauptstrecke war nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell