POL-MA: Mannheim: B38a in Höhe des Autobahnkreuz Mannheim, Rettungshubschrauber im Einsatz, PM 1

Neckarbischofsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Forlenstraße ein. Hierbei durchwühlten sie das ganze Haus und entwendeten mehrere hochpreisige Wertgegenstände - unter anderem hochwertige Uhren und Handtaschen. Danach ...

