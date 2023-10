Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Pkw prallt gegen Hauswand

Hörstel (ots)

Am Dienstag (03.10.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Riesenbecker Straße gerufen. Hier war gegen 12.10 Uhr ein BMW gegen eine Hauswand geprallt. Der 18-jährige Fahrer des BMW fuhr mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Burgstraße in Richtung Riesenbecker Straße. An der Einmündung mit der Riesenbecker Straße bog er auf diese ein und fuhr in Richtung Riesenbeck. Hier verlor er ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Riesenbecker Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell