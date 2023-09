Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Pkw entwendet

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag (04.09.2023) auf Dienstag (05.09.2023) die Heckscheibe eines Pkws ein und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von 1.500 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Christian-Weiß-Straße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

