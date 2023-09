Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Imbiss beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter schlug am Mittwoch (06.09.2023, 2.45 Uhr) mit einem Baseballschläger die Scheibe eines Imbisses in der Berliner Straße ein. Ein Zeuge bekam die Tat mit und machte auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad. Ein weiterer Zeuge fotografierte den Täter. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Flecktarnjacke und war vermummt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

