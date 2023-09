Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (05.09.2023, 18 Uhr) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Hans-Warsch-Platz. Hierbei wurde ein 15-Jähriger von zwei männlichen Jugendlichen attackiert und verletzt. Die beiden Täter flüchteten anschließend in einer Straßenbahn. Der 15-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

