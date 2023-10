Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in ein Altenheim Vier Täter beobachtet

Tecklenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.10.) verschafften sich in der Zeit von 01.20 Uhr bis 02.05 Uhr vier bisher unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zum Büroraum des Altenwohnheims am Bodelschwinghweg. Im Büroraum wurde ein dort befindlicher Tresor angegangen. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Auch über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die vier männlichen Täter konnten bei Tatausführung von Zeugen beobachtet werden und können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: Etwa 175 Zentimeter groß, Anfang 20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart, schlanke sportliche Figur, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarz-weißen sportlichen Jacke. 2. Person: Schlanke sportliche Figur, bekleidet mit einer beigen Hose und beiger Oberbekleidung. 3. Person: Etwa 185 Zentimeter groß, schlanke sportliche Figur, bekleidet mit einer schwarzen "plüschigen" Jacke, einer schwarzen Hose und dunklen Handschuhen 4. Person: Schlanke sportliche Figur, der Mann trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zu der Tat geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich unter Telefon: 05481/93374515.

