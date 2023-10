Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Brand eines Einfamilienhauses Drei Bewohner verletzt

Laer (ots)

Am Sonntag (01.10) wurden Feuerwehr und Polizei um 00.30 Uhr zu einem Brand an der Sankt Bartholomäusstraße gerufen. Der 64-jährige Bewohner eines Hauses bemerkte am frühen Morgen des Sonntag Brandgeruch in seinem Haus. Bei der anschließenden Nachschau stellte er eine starke Rauchbildung im Keller fest und alarmierte die Feuerwehr. Der 64-jährige und seine Frau konnten selbstständig das Haus verlassen. Eine weitere Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr über den Balkon im Obergeschoss geborgen. Die drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Frauen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell