POL-ST: Rheine, Alleinunfall mit E-Scooter, 63-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstagabend (28.09.23) gegen 22.30 Uhr ein 63-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Rheine fuhr aus Richtung Innenstadt kommend über die Kreuzung Kardinal-Galen-Ring in Richtung Hemelter Straße, als er stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 63-Jährige unter Alkoholeinfluss. Im Krankenhaus wurde ihm später eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass Fahren unter Alkoholeinfluss immer eine schlechte Idee ist. Egal ob auf dem Fahrrad, im Auto oder mit dem E-Scooter: Alkohol trinken und ein Fahrzeug steuern, das verträgt sich nicht. Wenn Sie etwas getrunken haben, lassen Sie ihr Fahrzeug stehen. Bitten Sie einen Bekannten, Sie zu fahren, nehmen Sie den Bus oder ein Taxi. Kommen Sie sicher an!

