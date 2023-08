Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hauptstraße/Einbruch in Werkshalle

Coesfeld (ots)

Durch eine Manipulation an einem Loch in einer Außenwand gelangten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in eine Fabrikationshalle in Olfen. Aus dem Inneren stahlen sie mehrere Werkzeuge aus unverschlossenen Schränken. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (18.08.)15.30 Uhr und Montag 7 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell