Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Auffahrunfall mit Verletzten

Coesfeld (ots)

Zwei Autofahrer brachten Rettungswagen nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in umliegende Krankenhäuser.

Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Busfahrer die B525 von Nottuln kommend in Richtung Appelhülsen. In Höhe des Park&Ride Parkplatzes bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos anhielten. Es kam zum Auffahrunfall an dem neben dem Bus insgesamt vier Autos beteiligt waren. In dem Bus befanden sich keine Insassen. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Vreden und eine 31-jährige Dülmenerin verletzten sich bei dem Unfall und wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell