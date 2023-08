Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Telgengarten/Schwerer Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein 41-jähriger Autofahrer am vergangenen Sonntag (13.08.) in Lüdinghausen verursacht.

Gegen 17.40 Uhr erhielt die Polizei in Lüdinghausen von einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer Kenntnis. Der Autofahrer sollte von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Durch die Rettungswagenbesatzung, die kurze Zeit nach der Polizei an der Unfallörtlichkeit eintraf, erhielten die Polizisten den Hinweis, dass es im Einmündungsbereich Telgengarten/Bahnhofsstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall mit verletzten Personen gekommen sein sollte. Schnell war klar, dass beide Unfälle in Zusammenhang standen.

Zunächst war der 41-jährige Autofahrer aus Greven, mit dem Radfahrer, einem 60-jährigen Lüdinghausener, in der Straße Telgengarten kollidiert. Der Grevener flüchtete von der Unfallstelle. Als er in die Bahnhofsstraße abbiegen wollte kam es zur Kollision mit einem Auto. In dem Auto befand sich der 30-jährige Fahrer und drei Kinder im Alter von 9 bzw. 10 Jahren aus Selm.

Alle Unfallbeteiligten verletzten sich bei den Unfällen und wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Grevener augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der Grevener an, dass er mit dem Radfahrer zuvor in Streit geraten war und ihn absichtlich angefahren hätte.

Aufgrund dieser Äußerung setzte die Polizei zur Unfallaufnahme ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ein und nahm den Grevener vorläufig fest.

Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell