Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gartencenter

Hennef (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend (22. November) und Mittwochmorgen (23. November) in ein Gartencenter in Hennef ein. Das Geschäft wurde am Abend gegen 19.25 Uhr von Mitarbeitern verschlossen. Als der Geschäftsführer am Mittwoch gegen 07.30 Uhr zu seinem Arbeitsplatz kam, bemerkte er, dass unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich in das freistehende Gebäude gelangt waren. Dazu hatten sie ein Fenster offenbar eingeworfen. Im Inneren gelang es den Einbrechern, einen massiven Tresor zu öffnen. So gelangten sie an Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Am und im Gebäude entstand Sachschaden, dessen Höhe zunächst auf etwa 10.000 Euro geschätzt wurde. Die Unbekannten verließen das Objekt über die Einstiegsstelle und konnten unerkannt fliehen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird aufgefordert, diese der Polizei unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

