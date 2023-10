Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Personenschaden Drei Personen schwer, eine Person leicht verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstag (30.09.) um 14.00 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Rheine mit ihrem schwarzen Audi die Sinninger Straße (L590) aus Richtung Riesenbeck kommend in Fahrtrichtung Emsdetten. Zur gleichen Zeit befuhr eine 39-jährige Frau aus Rheine mit ihrem weißen Renault die L 593 aus Richtung Emsdetten in Richtung Rheine. An der Einmündung übersah die 53-Jährige den vorfahrtsberechtigten Renault, der seine Fahrt über die abknickende Vorfahrt nach Rheine fortsetzen wollte. Es kam zum zur Kollision. Die Fahrerin des Renault wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Im Renault befanden sich, neben der Fahrerin, ein 70-jähriger Beifahrer aus Rheine und ein 6-jähriger Junge aus Rheine. Beide wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden von insgesamt 27.000 Euro. Austretende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

