LPI-SLF: Diebstahl wichtiger Arbeitsgeräte

Neustadt an der Orla (ots) - Bereits am 17.06.2023 im Zeitraum von 12:00 bis 12:30 Uhr wurde eine 50-Jährige durch zwei unbekannte Täter genötigt und beleidigt. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw (mit ortsfremden Kennzeichen) in Neustadt an der Orla vom Parkplatz des Rossmann in der Straße zum Festplatz. Beim Ausfahren wurde die 50-Jährige durch zwei männliche Radfahrer gehindert und beleidigt. Die Frau schaffte es nach kurzer Zeit an den Unbekannten vorbeizufahren ...

mehr