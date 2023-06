Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 17.06.2023, 11:00 Uhr bis 18.06.2023, 09:00 Uhr kam es in Rudolstadt in der Töpfergasse zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte parkte ihren Pkw Suzuki, Farbe Grau im besagten Zeitraum in der Töpfergasse. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Unfallschaden im vorderen linken Bereich des Autos. Am Pkw Suzuki konnten weiße Lackspuren des vermutlichen Verursacherfahrzeuges gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

