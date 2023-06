Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beleidigung und Nötigung

Neustadt an der Orla (ots)

Bereits am 17.06.2023 im Zeitraum von 12:00 bis 12:30 Uhr wurde eine 50-Jährige durch zwei unbekannte Täter genötigt und beleidigt. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw (mit ortsfremden Kennzeichen) in Neustadt an der Orla vom Parkplatz des Rossmann in der Straße zum Festplatz. Beim Ausfahren wurde die 50-Jährige durch zwei männliche Radfahrer gehindert und beleidigt. Die Frau schaffte es nach kurzer Zeit an den Unbekannten vorbeizufahren und den Ereignisort zu verlassen. Dabei trat einer der Täter nach dem Fahrzeug. Die Täter trugen beide weiße T-Shirts mit hellblauer Aufschrift. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

