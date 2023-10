Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Alleinunfall

Tecklenburg (ots)

Am Dienstag (03.10.) befuhr ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen um 18.55 Uhr die Wechter Straße in Richtung Lengerich. In Höhe der Hausnummer 16 verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Skoda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und geriet dann in den dortigen Straßengraben. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 7000 Euro.

