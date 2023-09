Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddiebstahl

Marsberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Damenfahrrad einer 25-Jährigen aus Marsberg. Im Tatzeitraum war das Fahrrad im Bereich eines Hinterhofs an der Bahnhofstraße abgeschlossen. An dem dunkelgrauen Fahrrad ist ein Gepäckträger und ein schwarzer Fahrradkorb mit rosa Blumen angebracht. Außerdem hat das Fahrrad ein festes Schloss am Hinterrad. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992 - 90200-3711 entgegen.

