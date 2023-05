LPI-J: Kennzeichendiebe unterwegs

Jena (ots) - Eine 24-jähirge Kradfahrerin war am Dienstagabend auf der Brüsseler Straße in Richtung Stadtrodaer Straße unterwegs. Ein 45-jähirger Fahrer eines Pkw Renault bog in diesem Moment von der Brüsseler Straße in die Amsterdamer Straße ab und beachtete die Kradfahrerin nicht. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und das Motorrad stieß in der Folge gegen einen Pkw Mazda. Alle drei Fahrzeuge wiesen unfallbedingten Sachschaden auf. Die 24-Jährige indes ...

