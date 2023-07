Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Blumenstraße. In dem Wohnhaus wurden sämtliche Räume und Schränke nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Diebe Schmuck und Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Marl

Über einen Garten und anschließend ein Seitenfenster gelangten unbekannte Einbrecher in ein Haus an der Amselstraße. Der Einbruch passierte zwischen Samstagnachmittag und Montagabend. Räume, Schränke und Schubladen wurden nach Beute durchsucht. Bislang konnte nur sicher gesagt werden, dass die Täter Schlüssel mitgenommen haben. Weitere Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Recklinghausen

Unbekannte flüchteten in unbekannte Richtung nach einem Einbruch am Montag zwischen 05:30 Uhr und 14:50 Uhr in eine Wohnung an der Daimlerstraße. Um in die Räume zu gelangen, brachen die Täter die Wohnungstür auf. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell