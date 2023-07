Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten VW Up. Der Wagen stand am Montag, zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr, an der Bachstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

