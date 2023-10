Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in einer Altenwohnanlage in Hannover-Ricklingen Feuerwehr rettet Bewohner

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover musste heute Mittag nach Ricklingen ausrücken. In einem Appartement in der dortigen Altenwohnanlage kam es zu einem Brand. Einsatzkräfte retteten den Bewohner.

Gegen 11:20 Uhr bemerkten Passanten einen piependen Heimrauchmelder und Rauch aus einem Fenster in der Düsternstraße in Hannover-Ricklingen und alarmierten die Feuerwehr. Auf Grund der unklaren Lage und dass es sich vermutlich um ein Seniorenheim handelte, alarmierte die Feuerwehr neben dem Rettungsdienst vorsorglich zwei Löschzüge und die Ortsfeuerwehr Ricklingen. Als erstes traf ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr vom Siloah-Krankenhaus ein. Notarzt und Notfallsanitäter brachen die Tür des Appartements im ersten Obergeschoss auf und retteten den Bewohner aus dem verrauchten Wohnbereich. Die parallel durchgeführten Löschmaßnahmen brachten schnellen Erfolg. Kurz nach dem Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache 4 vom Tönniesberg wurde bereits "Feuer aus" gemeldet. Im Anschluss erfolgten Lüftungsmaßnahmen des betreffenden Bereiches. Der 89-jährige Bewohner wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das Appartement ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Schadenhöhe sowie die Brandursache sind unklar. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis 12:10 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell