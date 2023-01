POL-MFR: (9) Alexandra R. aus Nürnberg Katzwang vermisst - Absuche des Main-Donau-Kanals abgeschlossen

Fürth (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (01.01.2023) besprühten zwei Männer eine Hauswand in Fürth. Beamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen kurz darauf zwei Tatverdächtige fest. Eine Zeugin verständigte gegen 02:00 Uhr in der Nacht die Polizei, nachdem sie zwei Männer dabei beobachtete, als diese eine Hauswand in der Amalienstraße auf einer Fläche von ca. 3 x 1 Metern beschmierten. Im Rahmen der sofort ...

