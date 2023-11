POL-GM: Alkoholtest positiv - Führerschein weg

Lindlar (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Klauser Straße / Weyerstraße sind am Sonntagabend (5. November) zwei Personen leicht verletzt worden. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Ein 22-jähriger Lindlarer fuhr um 18:40 Uhr mit seinem Daimler auf der Klauser Straße in Richtung Stadtzentrum. Vor ihm beabsichtigte eine gleichaltrige Lindlarerin nach links in die Weyerstraße ...

