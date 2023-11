Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anhänger von Container-LKW überschlug sich auf der L 299

Lindlar (ots)

Bei einem Unfall auf der L 299 hat sich am Montagmorgen (6. November) ein Container von einem LKW-Anhänger losgerissen und ist in eine Wiese geschleudert. Gegen 09.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Lindlarer mit einem LKW samt Anhänger auf der L 299 von Lindlar in Richtung Overath-Immekeppel. In Höhe dem Abzweig nach Rehbach geriet der Anhänger auf den unbefestigten rechten Fahrbahnrand und begann zu schlingern. In der Folge überschlug sich der Anhänger, wobei der Container von der Ladefläche abriss, gegen einen Telefonmast schleuderte und schließlich in einem Grünstreifen zum Liegen kam. Im Rahmen der Bergung musste die L 299 zunächst für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

